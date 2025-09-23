Dos turismos implicados en una colisión por alcance en la glorieta Vettones y Vacceos

Dos turismos han colisionado por alcance a las 20:20 horas de este martes, 23 de septiembre, en la glorieta Vettones y Vacceos de Salamanca, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los ocupantes del turismo golpeado se quejaban de dolor en el cuello y han sido atendidos in situ por personal del Sacyl desplazado en una ambulancia de soporte vital básico.

La Policía Nacional y la Policía Local de Salamanca también han sido avisadas por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León para esclarecer lo ocurrido y garantizar la circulación por la zona.

