Roban en una veintena de vehículos aparcados en el interior de un garaje del paseo del Rollo

Una veintena de vehículos aparcados en el interior de un garaje del paseo del Rollo han sufrido daños y robos durante este martes, 3 de febrero, según fuentes policiales.

La Policía Local de Salamanca recibió el aviso pasadas las 7:00 horas. Al parecer, seis vehículos habían sido objeto de vandalismo. En el lugar de los hechos comprobaron que la situación era más grave y que ascendía a veinte el número de coches afectados, en los que, además, se habían sustraído objetos cuyo valor no ha trascendido.

Agentes de la policía científica se hicieron entonces cargo de la investigación y han estado trabajando durante horas en el garaje del paseo del Rollo para recabar pruebas y dar con la identidad del delincuente.