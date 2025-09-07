Agredido un hombre de 36 años en plena Plaza Mayor de Salamanca durante la madrugada del sábado

Alrededor de las 05:35 horas, durante la madrugada del sábado al domingo, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibía una alerta por una agresión en plena Plaza Mayor de Salamanca.

En un primer momento, solo se requería la presencia de agentes en el lugar, pero poco después ha sido la propia Policía Local la que ha solicitado también asistencia sanitaria: un varón de 36 años había sufrido una agresión, en concreto, un puñetazo en la nariz.

Como consecuencia de la agresión, el hombre presentaba una hemorragia, por lo que se ha dirigido al lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital básico.