Un varón de 37 años resulta herido tras una agresión en la plaza de San Boal

Un hombre de 37 años tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia en la madrugada de este domingo tras sufrir una agresión en la Plaza de San Boal.

El suceso se produjo alrededor de la 1:25 horas, momento en el que se recibió el aviso.

Según la información facilitada, la víctima presentaba una lesión en el rostro después de haber recibido un puñetazo en la cara. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y una ambulancia.

Tras ser asistido en el lugar de los hechos, el hombre fue trasladado al Hospital de Salamanca para una evaluación médica más completa. La Policía Nacional investiga ahora las circunstancias de la agresión.