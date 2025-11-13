Un varón de 38 años herido al ser atropellado por un turismo en Salamanca

Imagen de archivo de otro suceso en la avenida de los Cedros

Un turismo ha atropellado a un varón de 38 años en la tarde de este jueves.

Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, pocos minutos antes de las 19:00 horas han recibido un aviso alertando de que un varón, de unos 38 años, había resultado herido al ser atropellado por un turismo.

El varón se encontraba consciente, pero precisaba asistencia sanitaria. Por este motivo, hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Emergencias Sanitarias, así como agentes de Policía Local y Nacional.