Un varón de 40 años resulta herido al colisionar dos coches en el Paseo César Real de la Riva

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en Salamanca capital.

El aviso se ha recibido a las 19:14 hora y, tal y como refiere el 1-1-2 de Castilla y León, se trataría de la colisión lateral de dos turismos en la calle del Lagar, en el cruce con el Paseo César Real de la Riva.

En el lugar se han personado agentes de la Policía Local y personal sanitario de Sacyl para atender al herido, contusionado aunque consciente.

Una vez sea valorado in situ, se determinará si procede su traslado al Hospital de Salamanca.