Trasladado al Hospital un varón de 59 años atropellado en Fuentes de Oñoro

Imagen de archivo. Cuartel de la Guardia Civil en Fuentes de Oñoro

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y Léon ha recibido un aviso por atropello a las 13:25 horas, en Fuente de Oñoro.

En concreto, un turismo ha atropellado a un peatón en la avenida Europa del municipio charro. Hasta allí se han desplazado tanto agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, como sanitarios de Sacyl.

El peatón, un varón de 59 años, ha requerido de traslado al Hospital.