Un varón fallece tras inhalar humo en el incendio de Cipérez

Un varón de 45 años ha fallecido tras inhalar humo en el incendio de Cipérez, en el que estuvo ayudando en las labores de extinción del mismo. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el hombre se empezó a encontrar mal en los días posteriores al incendio, falleció tras una serie de complicaciones.

El hombre, de Sardón de los Frailes y que residía en Monleras, ha dejado un gran hueco entre la ciudadanía donde era muy querido por la gente de ambos pueblos. El equipo de SALAMANCA24HORAS acompaña en el sentimiento a la familia, amigos y conocidos y les manda un fuerte abrazo. DEP.