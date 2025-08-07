Una mujer herida con una brecha en la cabeza tras salirse en la A-62, en Villamayor y trasladada al hospital de Salamanca
El incidente ha ocurrido a las 11:40 horas, y la fémina se encontraba consciente aunque con una herida en el rostro
Una mujer ha resultado herido tras salirse de la vía en la A-62, dirección Portugal, en la salida hacia Villamayor. La fémina, de 69 años, se encontraba consciente y ha podido salir por su propio pie del vehículo.
El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha solicitado asistencia sanitaria, y una ambulancia se ha acercado hasta el lugar para que fuera atendida in situ para ser trasladada, posteriomente, al hospital de Salamanca.
El incidente ha afectado únicamente al vehículo que se ha salido de la vía, por lo que solamente ha resultado herido el ocupante.
