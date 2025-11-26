Un varón herido en la cara tras la colisión de dos turismos en la carretera de Fuentesaúco

Coche de la Guardia Civil de Tráfico en la carreta de Zamora

Dos vehículos han protagonizado una colisión por alcance en el mediodía de este miércoles en la carretera de Fuentesaúco, justamente en la rotonda que va hacia Villares.

El accidente ha sido notificado al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León a las 14:50 horas, desde donde han movilizado a una ambulancia hasta el lugar de los hechos. Los sanitarios desplazados han atendido a un varón de 59 años que tenía un golpe en la cara.

También se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca.