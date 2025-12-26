Un varón herido al colisionar su coche contra una farola en Salamanca capital
Tal y como han informado fuentes oficiales, los hechos han tenido lugar en la calle Fuengirola, en el cruce con la calle Lugo, a las 13:11 horas
El 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso, a las 13:11 horas de este viernes, alertando de un accidente de tráfico en Salamanca capital.
Tal y como han informado las citadas fuentes, los hechos han tenido lugar en la calle Fuengirola, en el cruce con la calle Lugo, cuando el conductor de un vehículo ha perdido el control del mismo y ha colisionado contra una farola.
A consecuencia del incidente, un varón de 65 años ha sufrido mareos.
Se ha solicitado asistencia sanitaria para la víctima y en el lugar se han personado agentes de la Policía Local para esclarecer los hechos y regular el tráfico de la zona.
