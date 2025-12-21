La salida de vía de un turismo en Navacarros se cobra un herido

Un accidente de tráfico ha tenido lugar este martes en el término municipal de Navacarros, a las 10:45 horas, en la carretera SA-100, a la altura del kilómetro 2.

El siniestro se produjo tras la salida de vía de un turismo por lo que un varón de 26 años, precisó asistencia sanitaria.

Según la información facilitada, el joven se encontraba consciente en el momento de la intervención y presentaba heridas leves, aunque estaba aturdido.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizaron una ambulancia para atender al herido y valorar su posible traslado a un centro sanitario.