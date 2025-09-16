Un varón ingresa en el Hospital de Salamanca tras caer desde una altura de 4 metros de un tejado en Villavieja de Yeltes

Un varón de 66 años ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en el mediodía de este martes 16 de septiembre después de haberse caído de un tejado, desde una altura de cuatro metros, en Villavieja de Yeltes.

Según ha podido saber Salamanca24horas, el herido fue encontrado tendido en el suelo por vecinos del pueblo. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León aseveran que el aviso les fue notificado a través del consultorio médico del municipio a las 13:10 horas desde donde requerían un helicóptero medicalizado.

El herido llegó a Urgencias sobre las 15:00 horas con múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico.