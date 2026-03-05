Un varón resulta herido en un pie por un accidente laboral ocurrido en una empresa de Castellanos de Moriscos

Un hombre de 45 años ha resultado herido en un pie en un accidente laboral ocurrido en una empresa de la calle Valladolid de Castellanos de Moriscos.

El accidente se ha producido a las 09:30 horas de este jueves 5 de marzo, donde, según el aviso notificado al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Catsilla y León, el trabajador se habría pillado un pie con una transpaleta.

Al tratarse de un accidente laboral, la previsión según el 1-1-2 es de que el herido sea trasladado al hospital de Salamanca.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Salamanca y una ambulancia de soporte vital básico.