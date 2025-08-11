Un varón resulta herido tras salirse de la vía y chocar su coche contra una farola en Ciudad Rodrigo

Un hombre de 56 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en la Avenida de Salamanca, a la altura del número 71, en Ciudad Rodrigo.

El accidente se ha producido a las 16:31 horas de este lunes, cuando el vehículo colisionó contra una farola, provocando una brecha en un brazo al conductor, que también se encontraba mareado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como una ambulancia de Emergencias Sanitarias para atender al herido.

Asimismo y a petición de la Policía Local, también se ha requerido la intervención los Bomberos, quienes se han encargado de asegurar la farola dañada y de controlar un derrame de combustible provocado por el impacto.