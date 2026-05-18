Una mujer mata a su marido en el barrio Garrido de Salamanca

Una mujer de 44 años años ha matado presuntamente a primera hora de la mañana de este lunes a su marido de 51 en su domicilio en Salamanca. Aunque en un primer momento Salamanca 24 Horas había informado de que las edades eran 82 y 75 años respectivamente, finalmente esta no se corresponde con la edad de los implicados, por lo que rectificamos esta primera información.

El suceso ha tenido lugar en la calle Petunias, en en barrio de Garrido Norte de capital charra, pasadas las seis de la mañana. Según las primeras informaciones, a primera hora se ha solicitado asistencia sanitaria para la víctima. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancias del Sacyl así como efectivos de la Policía Nacional y de la Local. Todo indica a que la mujer presuntamente habría agredido con un arma blanca a su pareja con el resultado de su muerte.

Según fuentes de la investigación, y a las que ha tenido acceso Salamanca 24 Horas, la puñalada que ha acabado con la vida del varón habría sido en el corazón y se habría realizado con un cuchillo doméstico.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y de intentar reanimarlo, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, confirmándose su fallecimiento en el propio lugar de los hechos.

Policía en calle Petunias, Salamanca (3)

Hasta la calle Petunias han llegado además equipos de la Policía Científica y los forenses para determinar cómo se han desarrollado los acontecimientos que han terminado con el hombre muerto y proceder al levantamiento del cadáver.

La mujer ha sido detenida por la Policía Nacional y está a la espera para pasar a disposición judicial, según ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López. El cadáver del varón ha sido trasladado a las nueve de la mañana hasta el Instituto Anatómico Forense para procede a su autopsia.

Según fuentes de la investigación, en el domicilio en el que han ocurrido los hechos se había personado la Policía en varias ocasiones por peleas entre ambos. Según confirman desde Subdelegación, la mujer detenida no contaba con ninguna medida de protección, aunque había estado en el sistema VioGén durante su relación con el varón fallecido. En la actualidad no constaba en dicho sistema.