Dos varones trasladados al Hospital de Salamanca por distintas agresiones en la calle Toro

Dos varones han resultado heridos durante la madrugada de este domingo tras distintas agresiones ocurridas en la calle Toro.

La primera agresión tuvo lugar a las 04:43 horas, cuando se solicitó asistencia para un joven de 24 años que presentaba una herida en la cara tras recibir el impacto de un vaso a la altura del número 64 de esta céntrica calle. El afectado se encontraba consciente, aunque sangraba por una ceja.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico para trasladar al herido al Hospital de Salamanca.

Posteriormente, a las 07:03 horas, se registró un segundo incidente a la altura del número 82 de la misma calle. En esta ocasión, un varón de 34 años resultó contusionado tras ser agredido.

Por este motivo, de nuevo, se dio aviso a la Policía y a los servicios sanitarios, que enviaron otra ambulancia de soporte vital básico para evacuar al herido al mismo centro hospitalario.