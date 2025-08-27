Un vecino de Salamanca encuentra 500 euros en un cajero automático y se los entrega a la Policía Nacional

Un gesto de civismo en Salamanca ha permitido que una persona recupere los 500 euros que había retirado en un cajero automático y que, por un fallo en la máquina, no llegó a recibir en el momento de la operación.

Según han informado fuentes oficiales, un ciudadano se puso en contacto con la Policía Nacional tras hallar la suma en la ranura de un cajero de la ciudad. El hombre explicó que no había nadie en el lugar ni en las inmediaciones que pudiera reclamar el dinero, por lo que decidió avisar a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al cajero, retiraron el efectivo y procedieron a identificar al alertante. Posteriormente, el dinero fue depositado en dependencias policiales mientras se iniciaban las gestiones oportunas con la entidad bancaria.

Gracias a la colaboración con el banco, se logró identificar al legítimo propietario: una persona que había realizado un reintegro de 500 euros en el mismo cajero y que abandonó el lugar al no salir el dinero transcurridos unos minutos.

Finalmente, el dinero fue entregado por la Policía Nacional a su dueño, que pudo recuperar la cantidad íntegra.