Vecinos de La Vellés denuncian varios intentos de robo

Durante el pasado martes, varios vecinos de La Vellés, tal y como aseguran desde el consistorio del municipio, presenciaron intentos de robo por parte de una mujer en concreto que presuntamente usa para desplazarse un turismo gris.

Además, también se ha comunicado que una persona, que se desconoce si es la misma, ha colocado de forma repetitiva horquillas entre el marco y la puerta como estrategia para controlar las entradas y salidas de la vivienda.

Por esta razón, el Ayuntamiento de La Vellés ruega a todos los habitantes que tengan máxima precaución: "Recomendamos a los vecinos que tienen viviendas vacías que revisen sus puertas para así evitar robos", explican, añadiendo que la Guardia Civil se encuentra alerta, lo que se reforzará la vigilancia.