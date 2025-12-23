Dos vehículos arden en el interior de un garaje en Castellanos de Moriscos

Dos turismos han echado a arder en la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos a primera hora de la noche de este martes, 23 de diciembre. Un incidente que ha movilizado a dos dotaciones de los bomberos hasta el lugar de los hechos para controlar rápidamente la situación.

Según han indicado a SALAMANCA24HORAS, los dos vehículos se encontraban en el interior de un garaje en la calle Ría de Vigo, poniendo en riesgo a las personas cercanas al mismo, lo que ha obligado a desalojar momentáneamente la zona.

Aunque en un principio se informó de que se trataba de un vehículo únicamente, finalmente han sido dos los afectados por el incendio que ha ocurrido en una vivienda.

Más tarde, y una hora después, los bomberos del parque de Villares de la Reina han logrado tener todo bajo control y han conseguido sofocar las llamas ante un fuego que se ha iniciado sobre las 21:15 horas.