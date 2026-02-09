Herido un septuagenario al ser atropellado por un vehículo en Santa Marta de Tormes

Un varón de 70 años ha sido atropellado en la tarde de este lunes 9 de febrero en Santa Marta de Tormes, en la calle Gabriel y Galán, a la altura del edificio número 4.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 19:18 horas por atropello de un varón que se encontraba consciente y herido en una pierna.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Santa Marta de Tormes y la Guardia Civil junto con una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.