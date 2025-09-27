Un vehículo golpea a una mujer al arrollarla en la avenida de los Cipreses

Una mujer de 60 años ha sido golpeada por un vehículo que la arrolló en la avenida de los Cipreses durante la tarde de este sábado poco antes de las 20:00 horas.

Según el aviso que llegó a la sala del Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de Castilla y León, la mujer se encontraba consciente a la llegada de los servicios sanitarios, una ambulancia de soporte vital básico que se encargó de atender a la mujer en el lugar donde ocurrió el accidente.

También se dio aviso a una patrulla de la Policía Local y Nacional de Salamanca.