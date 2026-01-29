Un vehículo impacta contra la cuneta tras colisionar con otro en la carretera de Alba de Tormes, la CL-510
El 1-1-2 notifica que en el accidente se ha visto implicado otro tercer vehículo y que dos hombres, de 71 y 81 años, han resultado heridos
Dos vehículos han colisionado en la carretera de Alba de Tormes, en la CL-510 a la altura del hotel Don Fadrique cerca de las 14:30 horas de este jueves. Tras el impacto, uno de los vehículos ha salido despedido hacia la cuneta donde estaba retenido cuando han llegado los servicios de emergencias.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha notificado que en el accidente ha estado implicado otro tercer vehículo; y que han resultado heridas dos personas: dos hombres de 71 y 81 años que han requerido de asistencia sanitaria.
Los dos heridos, según especifica el 1-1-2, se quejaban de un golpe en el pecho.
Se ha dado aviso a la Policía Local de Terradillos y a sacyl que ha desplazado efectivos sanitarios al lugar, que han provocado un puntual corte de tráfico hasta que se han retirado de la vía los vehículos afectados.
