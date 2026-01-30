Muere la conductora del vehículo tras caer con su coche desde la rotonda del Hospital a la orilla del río Tormes
El vehículo ha quedado completamente destrozado en la zona de la orilla sin llegar al agua. Se encuentra acordonada la zona del accidente y cortado el tráfico en el paseo de la Transición y desde la rotonda de Salas Bajas, también está restringido el paso a peatones en la zona del lugar del accidente
Un vehículo ha caído al río Tormes tras salirse la vía pasadas las 22:30 horas de este viernes 30 de enero.
Según ha podido saber Salamanca24horas el accidente se ha producido a la altura del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, en la glorieta de los sanitarios. Al parecer, el vehículo ha chocado contra las vallas de seguridad que se han roto tras el impacto y ha provocado que el vehículo se precipitara por el terraplén quedando completamente destrozado en la orilla del río, sin llegar al agua.
A la llegada de los servicios de emergencia se ha confirmado el fallecimiento de una mujer, que era la conductora y la única ocupante del vehículo siniestrado.
Las autoridades han cortado el tráfico en el paseo de la Transición y los acceso a la glorieta de los sanitarios desde Salas Bajas; también se ha restringido el paso a peatones en el punto del accidente.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca con dos dotaciones y ambulancias junto a seis patrullas de la Policía Local de Salamanca, con refuerzos de agentes de la Policía Nacional, que se encuentran realizando las labores de investigación tras el trágico accidente.
