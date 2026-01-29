Un vehículo protagoniza una salida de vía en la Glorieta de La Charrería y obstaculiza uno de los carriles

Policía Nacional y Local con un vehículo en la glorieta de La Charrería

Un vehículo ha protagonizado una salida de vía a primera hora de la mañana de este jueves 29 de enero.

El accidente se ha producido en la glorieta de La Charrería, a la altura de Salas Bajas, donde, según ha podido saber este medio solo hay un vehículo implicado.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso poco antes de las 08:00 horas y certifica que no hay personas heridas. El vehículo ha sufrido daños materiales en la parte trasera y un pinchazo en los neumáticos, obstaculizando uno de los carriles hasta que ha sido retirado.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Local y Nacional de Salamanca que han estado tomando declaración al conductor.