Un vehículo de Protección Civil de Santa Marta choca contra una farola y su conductor da positivo en alcohol después de fugarse

Alrededor de las 20:00 horas del sábado 2 de mayo, un vehículo de Protección Civil de Santa Marta impactó contra una farola, se dio a la fuga y, una vez localizado, su conductor arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia.

Tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS, un voluntario de Protección Civil de Santa Marta utilizó un vehículo oficial fuera de servicio y se desplazó hasta Villamayor para después, ya en Salamanca, colisionar contra una farola en la calle Mayor, en la zona de Chamberí, en la calle Mayor. A causa del golpe, el vehículo sufre importantes daños en su parte delantera e incluso salta uno de los airbags, pero se va del lugar.

Gracias a varios testigos, que facilitaron la matrícula, y a la cámaras de videovigilancia de tráfico la Policía Local de Salamanca pudo locarlizarlo. Tanto agentes de dicho cuerpo como de la Policía Local de Santa Marta se personaron en la dependencias de Protección Civil, en la calle Rey Felipe VI, donde fue localizado el conductor.

El conductor del vehículo fue sometido a una prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,80 mg/l. Además, también viajaba en el vehículo una persona ajena a Protección Civil, hecho que agrava la situación al tratarse de alguien fuera de la responsabilidad civil asegurada del Ayuntamiento de Santa Marta.

La actuación ha dado lugar a la instrucción del correspondiente atestado judicial.