Un vehículo queda atascado tras subirse a un muro en el parque de Garrido y corta el carril principal

Un vehículo ha quedado atascado en el parque de Garrido tras subirse en uno de los muros de la zona, justo en la salida del parking. Un incidente que ha llamado la atención de los viandantes y que ha dejado inutilizado uno de los carriles de las estrechas calles del lugar.

Furgoneta en la entrada del parking de Garrido | S24H

El incidente ha ocurrido a primera hora de la tarde de este miércoles, 27 de agosto, en la calle Juan de la Cierva, y ha llamado la atención tras no acercarse hasta el lugar la Policía Local de Salamanca para regular el tráfico de la zona.

Calle cortada por furgoneta atascada en el parque de Garrido | S24H

La calle ha sido cortada durante unos minutos para facilitar los trabajos de la grúa que ha retirado el vehículo atascado en el parque de Garrido.