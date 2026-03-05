Un vehículo se sale de la vía y choca contra una pared en la calle Reina Sofía en Guijuelo
En el accidente que ocurrió en la noche de este miércoles resultó herida una mujer de 59 años
Una mujer de 59 años resultó herida en la noche de este miércoles 4 de marzo en Guijuelo al salirse de la vía el vehículo en el que viajaba.
El aviso fue notificado al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León a las 22:13 horas, donde se alertaba de que un vehículo se había salido de la vía en una curva y se había chocado contra una pared en la calle Reina Sofía.
Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Guijuelo, la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y una ambulancia de soporte vital básico.
