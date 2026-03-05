Un vehículo se sale de la vía y choca contra una pared en la calle Reina Sofía en Guijuelo

Una mujer de 59 años resultó herida en la noche de este miércoles 4 de marzo en Guijuelo al salirse de la vía el vehículo en el que viajaba.

El aviso fue notificado al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León a las 22:13 horas, donde se alertaba de que un vehículo se había salido de la vía en una curva y se había chocado contra una pared en la calle Reina Sofía.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Guijuelo, la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y una ambulancia de soporte vital básico.