Un vehículo se sale de la vía y choca contra el quitamiedos en la A-62 a su paso por Calzada de Don Diego

Un vehículo se ha salido de la carretera y ha chocado con el quitamiedos en la A-62 a su paso por Calzada de Don Diego, en sentido Salamanca.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso un poco antes de las 17:30 horas, especificando que cuando llegaron los servicios sanitarios, el conductor se encontraba ya fuera del vehículo y estaba herido leve. Igualmente fue atendido en el lugar por una ambulancia que justo en el momento del accidente circulaba por la autovía en sentido Portugal. Al ver el suceso, se dio la vuelta y acudió al luga de los hechos para atender al conductor.

La Guardia Civil de Tráfico también estuvo presente en el accidente.