Un vehículo volcado y tres heridos, entre ellos una menor, en una colisión en la A-50, en Aldeaseca de la Frontera

Ambulancia en la A66 a la altura de Mozárbez en una foto de archivo.

Una colisión entre dos vehículos se ha saldado con varios heridos en la autovía A-50, a la altura de la Aldeaseca de la Frontera, en el kilómetro 62. A causa del accidente, uno de los vehículos ha volcado dejando tres personas heridas, entre ellas una menor de 8 años que se encontraba consciente.

Además, según han informado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, un varón de 53 años presentaba una herida en la cabeza y se encontraba consciente, que ha tenido que ser excarcelado del vehículo, y una mujer se encontraba de manera similar en el lugar de los hechos.

Emergencias Sanitarias han enviado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico, además de una unidad medicalizada de emergencias, además de personal sanitario procedente de Peñaranda, desde el punto de atención continuado.

Hasta el lugar del accidente también se ha movilizado la Guardia Civil para controlar el tráfico y evitar mayores incidentes, además de los bomberos del parque provincial de Salamanca. El hombre ha tenido que ser trasladado en ambulancia mientras que la mujer no ha precisado traslado.