Un vehículo vuelca junto a la rotonda del Avión en Santa Marta

Un vehículo ha volcado junto a la rotonda del Avión en Santa Marta de Tormes en el mediodía de este lunes.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso sobre las tres de la tarde, donde se informaba de que un vehículo había volcado y de que había alguien en su interior. De inmediato han enviando a una ambulancia que ha tenido que atender a un joven de unos 20 años que está herido.

Vehículo volcado junto a la rotonda del Avión en Santa Marta

El accidente se ha producido justo en la N-501 frente a la gasolinera que hay en ese tramo. Dado que el vehículo se encuentra cruzado, está cortado el tráfico dirección la glorieta El Tormes (avenida de los Padres Paúles); se restablecerá la circulación en este tramo cuando se retire el vehículo de la vía.

También se ha dado aviso a la Policía Local de Santa Marta y a la Guardia Civil de Tráfico.