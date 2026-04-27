Dos vehículos se incendian en plena calle en Ciudad Rodrigo

Vehículo calcinado en la calle José María del Hierro en Ciudad Rodrigo

Dos vehículos se han incendiado en plena calle durante la mañana de este lunes 27 de abril en Ciudad Rodrigo.

Los dos incendios han requerido de la actuación de los Servicios de Extinción de Incendios de la Diputación de Salamanca para extinguir las llamas.

El primero de los avisos se ha recibido a las 08:53 horas, en la calle José María del Hierro, por un vehículo que ha quedado completamente calcinado. En el operativo de extinción ha participado una dotación de bomberos, así como la Policía Local de Ciudad Rodrigo y la Guardia Civil.

Vehículo calcinado en la calle José María del Hierro en Ciudad Rodrigo | Vicente/ICAL

El segundo vehículo incendiado, una furgoneta, ha tenido lugar en el Puente Antiguo en torno a las 10:00 horas, donde también ha sido necesaria la labor de los bomberos. Han acudido igualmente Policía Local y Guardia Civil.