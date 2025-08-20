Más de una veintena de medios aéreos para sofocar el incendio en Candelario

Instantánea tomada en carretera en la frontera entre Cáceres y Salamanca con motivo del incendio de Jarilla

El operativo de INFOCAL ha desplegado un amplio dispositivo de extinción en la zona de Candelario, Salamanca, tras la llegada del incendio forestal originado en Jarilla (Cáceres), que ya ha arrasado al menos 15.600 hectáreas, convirtiéndose en el mayor incendio registrado en Extremadura.

El fuego cruzó a territorio salmantino el pasado lunes, y aunque no está completamente definido el alcance exacto en la zona de Candelario, INFOCAL confirma que el incendio ha penetrado en la provincia. La complicada orografía de la zona y la ausencia de límites físicos claros dificultan la evaluación precisa del avance del fuego.

Despliegue de medios aéreos y coordinación entre comunidades

En las labores de extinción trabajan más de 20 medios aéreos, sumados a efectivos terrestres. Según datos de la plataforma Inforcyl, el incendio se mantiene este miércoles en nivel IGR 1, con la participación de: 2 técnicos, 9 agentes medioambientales, 4 cuadrillas terrestres, 2 cuadrillas helitransportadas, 1 autobomba, 2 bulldozer y 2 helicópteros operando actualmente en la zona.

Por otra parte, fuentes municipales confirman que la tarde de este pasado martes fue "muy productiva para los medios de extinción tanto por tierra como por aéreos que operan en el término municipal de Candelario, quienes mantienen loa situación bajo control sin que el fuego baje de las cotas altas de la sierra".

Sin embargo, refieren que "mantenemos cautela con la situación proveniente de Hervás, donde el el fuego ha retomado fuerza en las últimas horas y ganado posiciones que nos obligan a estar vigilantes y atentos".

INFOCAL mantiene una coordinación constante con el servicio Infoex de Extremadura para asegurar la eficacia de las labores de contención y extinción, en una operación conjunta entre comunidades autónomas.

Condiciones meteorológicas algo más favorables

A pesar de la magnitud del incendio, las condiciones meteorológicas actuales, con mayor humedad y un descenso de las temperaturas, permiten un escenario más optimista para las próximas horas, según han indicado desde el operativo de INFOCAL.

El incendio más grave de Extremadura en dos décadas

El fuego de Jarilla ya ha superado otros grandes incendios en la historia reciente de Extremadura, como el de Valencia de Alcántara en 2003 (13.000 ha), Villuercas-Íbores en 2005 (12.000 ha) o el de Las Hurdes y Sierra de Gata en 2023 (casi 11.000 ha), consolidándose como el más devastador en más de 20 años en la región.