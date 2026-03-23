Un vertido en la calzada provoca la caída de los dos ocupantes de una moto en Tejares

Poco antes de las 16:00 horas de este lunes, a las 15:52, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de un accidente de tráfico en la rotonda de Tejares.

Tal y como ha referido el propio servicio de emergencias, el incidente habría sido protagonizado por una moto cuyos ocupantes habrían sufrido una caída a consecuencia de la presencia de grasa en la calzada.

En un principio, no se ha solicitado asistencia sanitaria para ninguno de los dos motoristas aunque, eso sí, en el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido.