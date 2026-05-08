La víctima del tiroteo registrado este jueves en Salamanca apareció en una carretera entre Alba de Tormes y El Encinar

Las investigaciones sobre el tiroteo registrado en la tarde de este pasado jueves en Salamanca, avanzado por Salamanca24horas, continúan abiertas por parte de la Guardia Civil, que trata de esclarecer las circunstancias de los hechos.

Según ha podido saber este medio, el varón herido, de 34 años, apareció en una carretera que une Alba de Tormes con El Encinar, después de recibir varios impactos de bala. La víctima permanece ingresada en la UCI del hospital de Salamanca tras recibir seis disparos, cuatro en una pierna y dos en la otra.

Cabe recordar que fue el propio herido quien, en el complejo hospitalario, habría asegurado que los disparos los habría recibido en El Encinar.

Por el momento, y según las informaciones recabadas por este medio, no constan más personas heridas en relación con este suceso.

Asimismo, fuentes consultadas por Salamanca24horas apuntan a que la víctima y el presunto agresor mantenían una relación de parentesco político, un extremo que ahora forma parte de las diligencias abiertas para determinar el origen y las circunstancias del tiroteo.