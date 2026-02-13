El viento protagoniza varios incidentes en Salamanca
Las consecuencias de las fuertes rachas de aire se han dado en la avenida Portugal y en la calle Bolívar
Las fuertes rachas de viento que están azotando Salamanca, y que mantienen a la capital y a la provincia en alerta amarilla, han provocado al menos dos incidentes.
El primero de ellos, una caída de cascotes a la vía pública ha obligado a intervenir a los bomberos.
Pese a que el incidente, que ha tenido lugar en la avenida Portugal, no se ha cobrado heridos, se ha procedido a asegurar la zona para evitar más incidentes y de mayor gravedad.
Durante el transcurso de la intervención, agentes de la Policía Local han perimetrado y controlado el lugar.
Por otro lado, el aire también ha derribado un pequeño árbol en la calle Bolívar sin que, este, haya causado daños en los coches estacionados en el lugar.
También te puede interesar
Lo último