El viento protagoniza varios incidentes en Salamanca

Intervención de los bomberos en la avenida Portugal por caía de cascotes

Las fuertes rachas de viento que están azotando Salamanca, y que mantienen a la capital y a la provincia en alerta amarilla, han provocado al menos dos incidentes.

El primero de ellos, una caída de cascotes a la vía pública ha obligado a intervenir a los bomberos.

Caída de cascotes en la avenida Portugal

Pese a que el incidente, que ha tenido lugar en la avenida Portugal, no se ha cobrado heridos, se ha procedido a asegurar la zona para evitar más incidentes y de mayor gravedad.

Durante el transcurso de la intervención, agentes de la Policía Local han perimetrado y controlado el lugar.

Caída de un árbol por el viento en la calle Bolívar

Por otro lado, el aire también ha derribado un pequeño árbol en la calle Bolívar sin que, este, haya causado daños en los coches estacionados en el lugar.