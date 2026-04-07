El violento choque de dos coches en Villamayor se cobra un herido

Pasadas las 8:30 horas de este martes, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de un accidente en el que se han visto implicados dos coches.

El suceso ha tenido lugar en la SA 300, en el cruce dirección Ledesma, en el municipio salmantino de Villamayor.

Producto del impacto, un hombre de 70 años ha resultado herido, precisando asistencia sanitaria en el lugar. Tal y como refieren fuentes oficiales, la víctima se encontraba consciente.

En el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Villamayor y personal sanitario de Sacyl para atender al septuagenario y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.

Ambos vehículos implicados han quedado notablemente dañados a consecuencia del fuerte golpe.