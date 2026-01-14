Un violento tirón de bolso deja herida a una mujer de 84 años en la avenida de Villamayor

Una mujer de 84 años ha resultado herida este miércoles tras ser víctima de un tirón de bolso en la avenida de Villamayor a la altura del número 38.

Los hechos ocurrieron sobre las 12:45 horas, cuando la mujer se disponía a entrar en el portal de su edificio y un individuo le arrebató el bolso de manera violenta.

A consecuencia del tirón, la mujer perdió el equilibrio y cayó al suelo dentro del portal, sufriendo diversas lesiones. Hasta el lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico.

También, la Policía Nacional se desplazó rápidamente al lugar para tratar de identificar y localizar al ladrón.