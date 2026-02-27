Vísceras en el asfalto al perder un camión parte de su carga en Aldeatejada

La tarde de este viernes ha dejado una escena dantesca en las inmediaciones de Aldeatejada, donde un camión ha perdido parte de la carga que transportaba mientras circulaba por la CL-512.

El suceso se ha producido en el kilómetro 6, cuando el vehículo ha dejado tras de sí parte de su mercancía. Como consecuencia, las vísceras que formaban el cargamento han quedado esparcidas sobre el asfalto, obligando a activar a la Guardia Civil para garantizar la seguridad del tráfico.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso en torno a las 16:30 horas y los agentes de la Benemérita han procedido a señalizar la zona afectada y regular el tráfico mientras se llevan a cabo las labores para retirar los restos de la calzada.

El suceso ha generado complicaciones puntuales en la circulación, aunque no se ha saldado con heridos.