Vuelca un camión en la A-62, a la altura de Castellanos de Moriscos

Un camión ha volcado a las 7:04 horas de este jueves, 20 de noviembre, en el kilómetro 234 de la A-62, entre Castellanos de Moriscos y el Polígono de los Villares. Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor del vehículo ha resultado ileso.

Los bomberos de la Diputación de Salamanca han acudido al lugar de los hechos ante la pérdida de gasoil del depósito del camión y han procedido a retirarlo por seguridad vial y por razones medioambientales.

La Guardia Civil, por su parte, ha cortado uno de los carriles de la A-62, sentido creciente de la kilometración. Para facilitar la circulación de los vehículos por la zona, se ha permitido el uso del arcén, según informa la DGT a través de su mapa del tráfico.