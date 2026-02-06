Vuelca un camión tras un accidente con un turismo en Arapiles

Accidente en la N-630 en el que ha volcado un camión en Arapiles

Un camión ha volcado en la N-630, en el kilómetro 347, a la altura de Arapiles, tras un accidente en el que también ha estado implicado un turismo en el que ha resultado herida una mujer de 35 años con un fuerte dolor de cabeza además de sufrir una crisis de ansiedad.

El incidente se ha producido pasadas las 15:30 horas, aviso que ha entrado a las 15:36 horas en la sala de operaciones del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y Léon que ha dado el aviso a emergencias sanitarias y a la Guardia Civil de Salamanca.

El accidente en el que están implicados tanto el vehículo pesado como el turismo, se ha saldado finalmente sin heridos de gravedad. El tráfico se encuentra regulado por la Benemérita.

Se desconoce si la mujer ha tenido que ser trasladada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.