El vuelco de un camión se cobra un herido en Guijuelo

A las 16:43 horas de este jueves, el 112 de Castilla y León ha sido alertado e informado de un accidente ocurrido en la N-630, a la altura de Guijuelo.

Tal y como han referido fuentes oficiales, un camión habría volcado, por causas que se investigan, en el punto kilométrico 388.

Producto del incidente, el conductor del vehículo, un joven de 30 años, habría resultado herido sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado.

Así pues, en el lugar de los hechos se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl para asistir al herido in situ.