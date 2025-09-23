El vuelco de un camión mantiene cortada la A-62 en sentido Salamanca

Un camión ha volcado esta noche en la autovía A-62, a la altura de la localidad zamorana de Castrillo de la Guareña, lo que ha provocado el corte total de la vía en sentido Portugal. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que la circulación está interrumpida entre los kilómetros 195 y 203.

El accidente ocurrió a las 22:01 horas, cuando el servicio de emergencias 1-1-2 recibió el aviso de que un camión había volcado y su conductor estaba herido y atrapado en la cabina. De inmediato se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, los Bomberos de Toro y los servicios sanitarios del Sacyl.

A pesar de la gravedad del suceso, el conductor del vehículo, un hombre de 27 años, fue hallado fuera de la cabina a la llegada de los equipos de emergencia. Tras ser atendido en el lugar, fue dado de alta, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Para gestionar el tráfico afectado, se ha habilitado un desvío operativo entre Castrillo de la Guareña y Cañizal. Se recomienda a los conductores que circulen por esta zona que presten atención a las indicaciones de las autoridades y sigan las rutas alternativas establecidas. Las labores para la retirada del camión y la limpieza de la vía continúan en curso