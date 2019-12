​El Alabama Gospel Choir llega al CAEM dentro de la programación navideña de Salamanca

Una de las citas culturales de la programación navideña del Ayuntamiento de Salamanca es el concierto que ofrecerá este sábado el Alabama Gospel Choir, una agrupación que realizará un recorrido intenso desde las canciones espirituales del siglo XIX, de profundas raíces religiosas, hasta un homenaje a las canciones de protesta y marchas por la libertad, donde no faltan temas tan conocidos como Oh Happy Day!

Un creciente torbellino de palabras y música que arrastra al público a unirse a un espectáculo que ya se ha convertido en un clásico de la Navidad en nuestra ciudad. Las grandes voces de la música negra regresan por novena vez a nuestro país con una renovada propuesta para hacer vibrar de nuevo al público con su mezcla de vitalidad y espiritualidad aderezada con los ritmos del funk y blues.

El concierto está programado a las nueve de la noche en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música. Las entradas tienen un precio de 23, 26 y 30 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

Alabama Gospel Choir

Está formada por 30 artistas que consiguen plasmar la historia del Gospel en un recorrido único a las raíces de esta música que combina la parte más visceral con la esencia más espiritual.

El Alabama Gospel Choir es un exclusivo grupo vocal de Alabama. Esta formación está ligada históricamente al coro Aeolians, una institución fundada en 1896 y perteneciente a la Black Seven-Day Adventist, que promueve el desarrollo armonioso del cuerpo, la mente y el espíritu.

El coro ha actuado en numerosos países como Rumanía, Inglaterra, Polonia, Canadá, las Bermudas, las Bahamas, Jamaica, etc., y en casi todos los estados de Estados Unidos como embajadores de la música gospel, con títulos tan conocidos como God is Moving, I Am the Lord, Your God o Thank you.

También actúan frecuentemente en la televisión nacional de Estados Unidos y en prestigiosos centros como el Carnegie Hall de Nueva York o la Casa Blanca en Washington D.C., el Shrine Auditórium y Christal Cathedral de Los Ángeles. En marzo de 2003, el coro fue galardonado con la estrella de bronce que aparece en el paseo de la fama del Alabama Music Hall.

El coro, gracias a su estilo único y personal, ha obtenido excelentes críticas y ha ganado numerosos festivales, aumentando su popularidad, lo que le ha convertido en uno de los mejores representantes del gospel americano.