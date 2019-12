​La actriz salmantina Guadalupe Lancho protagoniza este sábado en el Liceo la obra “Mi última noche con Sara”

La concejala de Cultura, Mª Victoria Bermejo, y la actriz salmantina Guadalupe Lancho presentaron en la mañana del jueves “Mi última noche con Sara”, la obra programada por el Ayuntamiento este sábado en el Teatro Liceo.

Este espectáculo, escrito y dirigido por David Planell, es un homenaje a una de nuestras actrices más internacionales, Sara Montiel, que trabajó con actores como Gary Cooper, James Stewar o Burt Lancaster. Comenzará a las 21 horas.

La obra cuenta lo que sucede tras un incómodo incidente con su productor durante una corrida de toros en Las Ventas. En ese momento, Sara Montiel toma una decisión que cambiará su vida: grabar en una noche el último disco que le ata a su compañía discográfica. Podrá así ser libre para gestionar su exitosa carrera que se ha disparado en España tras su regreso de Hollywood. Pero Sara no cuenta con la visita de Julián Amezcua, el productor, que trata a toda costa de hacerle cambiar de opinión. Asistiremos a una intensa noche que dará juego para conocer los entresijos y anécdotas de la vida de Sara. Sus experiencias vividas con las estrellas de celuloide, sus célebres amantes, su matrimonio con Anthony Mann pero sobre todo sus ideas, sus miedos, sus fracasos y sus éxitos.Y así, en el fragor de la batalla, conoceremos lo que se esconde detrás de la mujer más bella y cosmopolita de su época en España.

Apoyada siempre por Curro, su asistente y fan incondicional, y presionada por el que ha sido su jefe, viviremos una noche intensa en la que desnudará su alma para revelarse como una mujer libre y fuerte.

David Planell teje esta historia entre la verdad y la fabulación para hacernos llegar el alma de una artista sin precedentes en la época.

En este espectáculo no faltará la música ni alguna de sus canciones más conocidas, como “Fumando espero”, “Agua que no has de beber”, “La violetera” o “Bésame mucho”.

Junto a Guadalupe Lancho estarán los actores Jorge Lucas y Alejandro Vera.

Guadalupe Lancho

Guadalupe Lancho es una actriz salmantina que se formó en el Instituto de Cine de Madrid. Da el salto internacional con “El hombre de la Mancha” y “Siddartha”, trabajos por los que ha sido nominada como mejor actriz protagonista en los Premios Metropolitanos y los Broadwayworld México 2018.

En España forma parte de “La vida a palos” de Carlota Ferrer, “Estampas del teatro en los 40”, o “Más de cien mentiras”, por el que fue nombrada mejor actriz protagonista en los Premios del Teatro Musical 2012. También ha trabajado en los musicales “Víctor o Victoria”, “Cats”, “My Fair Lady” o a “Chorus line”.

En cine y televisión, destacan sus trabajos en “El rico, el pobre, el mayordomo”, “Lo contrario al amor”, “Evelyn” de la directora salmantino Isabel de Ocampo, “Gente en sitios”, “Flor de mayo”, “Spinning”, “Señoras del Hampa”, “Muñecas”, “Amar es para siempre”, “Cuéntame”, “El secreto de puente viejo” o “Águila roja”, entre otras.