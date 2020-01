El director de 'Klaus', Sergio Pablos, "abrumado" por la nominación al Oscar: "No se trataba en absoluto de una apuesta segura"

Pablos ha agradecido a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, así como a Atresmedia por haber dado "el primer impulso al proyecto", y a Netflix "por el apoyo incondicional" que les ha brindado, "especialmente cuando no se trataba en absoluto de una apuesta segura, sino de un primer largometraje de una pequeña empresa española con un director debutante".

Asimismo, Sergio Pablos --co-creador de 'Gru, mi villano favorito'-- ha mostrado su agradecimiento a todo el equipo de SPA Studios, "grandes artistas y especialistas" que se han congregado "desde todo el mundo para aportar su increíble talento a este proyecto".

'Klaus', que cuenta en español con las voces de Luis Tosar, Belén Cuesta y Quim Gutiérrez, narra la historia de un aprendiz de cartero enviado a una ciudad congelada del norte, donde de escubre que Papá Noel está escondido. La cinta llegó al servicio de streaming el pasado 15 de noviembre tras un discreto paso por salas cinematográficas.

'Klaus' se enfrentará por el Oscar con 'How To Train Your Dragon: The Hidden World' ('Cómo entrenar a tu dragón 3'), de Dean DeBlois, Bradford Lewis y Bonnie Arnold; 'I Lost My Body' ('Perdí mi cuerpo'), de Jérémy Clapin y Marc Du Pontavice; 'Missing Link' ('Mr. Link. El origen perdido'), de Chris Butler, Arianne Sutner y Travis Knight; y 'Toy Story 4', de Josh Cooley, Mark Nielsen y Jonas Rivera.