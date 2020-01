​VIDEO | Jabi Luaces: “Sólo me he enfrentado una vez a Zidane y quedamos 1-1”

El premio gordo del sorteo de la Copa del Rey fue para Unionistas. El club charro se enfrentará al Real Madrid en dieciseisavos del torneo del KO el próximo miércoles 22 -salvo que la televisión indique lo contrario- en lo que será el primer enfrentamiento de la historia entre salmantinos y madridistas.

Eso sí, no será la primera vez que Jabi Luaces, técnico de Unionistas, se enfrente a Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. Y es que el vasco ha recordado entre risas que ya se midió al francés cuando este dirigía al Castilla y él al Gernika, en la temporada 2015/2016: “Sólo me he enfrentado una vez a Zidane y quedamos 1-1”.