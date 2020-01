Salamanca, una de la las zonas más hostiles en España para las autocaravanas

Continúa la polémica de las autocaravanas en Salamanca. Una de las reclamaciones históricas de este sector es crear un área habilitada en la capital para fomentar este tipo de turismo, actualmente en auge. Sin embargo, a día de hoy todavía no cuentan con ello, siendo obligados a estacionar en Salas Bajas y junto a la iglesia del Arrabal (que no cuentan con los servicios necesarios), o bien en las áreas habilitadas de la provincia.

En conversación con José Luis Gándara, de la Asociación Castellana y Leonesa de Autocaravanistas Acyla, y con Jesús Gallardo, el presidente nacional de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma ‘Paca’, ambos admitían que la situación en la capital “es caótica”. De hecho, La Paca ha calificado Salamanca como tierra hostil, y junto a Bernidorm, es considerada como una de las peores zonas para este tipo de turismo en España, animando a sus socios a no pernoctar aquí.

Tal y como explicaba José Luis Gándara, llevan años intentando que haya en Salamanca un área de este tipo que dé servicio a las más de 6.000 autocaravanas que pernoctan en la ciudad cada año. Y aunque con el anterior alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, sí que hubo avances en este sentido, con el nuevo edil, Carlos García Carbayo, el asunto quedó paralizado: “Decía que no había ningún impedimento para estacionar pero que no era partidario del área”.

En la última reunión, que tuvo lugar el año pasado, participaron varios agentes partidarios de esta medida para fomentar el turismo, sin embargo no dio resultados. Por este motivo, recurren al camping de Carbajosa, que es uno de los más cercanos a la capital. Desde La Paca, por su parte, hablan del espacio habilitado en Ciudad Rodrigo como uno de los más importantes, al ser colindante con Portugal.

Intereses comerciales

Desde el Ayuntamiento nunca se dieron más explicaciones para la negativa, aunque permiten que se siga estacionando en las mismas zonas que se ha hecho hasta ahora sin problemas: “Nunca se nos dio el sí, no hubo forma de entendernos”, apuntaba José Luis Gándara, de Acyla.

Sin embargo, Jesús Gallardo, de La Paca sí que apuntaba a intereses comerciales: “Nosotros dejamos un 80% de gastos a los camping pero no nos pueden llevar de manera obligada sí o sí. Salamanca capital no crea áreas para que obligados tengamos que ir a un camping”. Añadía que los restaurantes también presionan en este sentido, ya que en el Consistorio “no miran por sus propios comercios, solo miran por el interés de los restaurantes a los que nosotros sí asistimos”.

Pasos a dar: posibilidad de nuevas reuniones y, en caso de negativa, movilización

“Esto es imparable. Si en Salamanca no nos quieren, tenemos dos opciones: esperar a que cambien los políticos o irnos a otros sitios”, apuntaba Jesús Gallardo. De hecho, eso es lo que están haciendo, los autocaravanistas se van a otras ciudades como Palencia, mucho más comprometida con el turismo de autocaravanas.

Sobre futuras reuniones, ambos explicaban que tratarán de retomar el contacto con el Ayuntamiento para poner sobre la mesa las posibilidades de creación de esta área. Pero desde La Paca aseguran que, mientras el alcalde, que es quien tiene la competencia para ello, se oponga, no se puede hacer nada.

Por eso, si desde el Ayuntamiento hacen caso omiso, amenazaba con convocar una manifestación a nivel nacional en Salamanca a la que acudirían un mínimo de 2.000 vehículos: “Iremos a todos los comercios de Salamanca con nuestros vehículos estacionados y verán lo que producimos”. De hecho, el objetivo de esa movilización será precisamente mostrar los beneficios que trae para una ciudad como Salamanca este tipo de turismo: “Lo que yo no voy a pretender es no aparecer. Si no nos quieren, tenemos derecho a ir a la ciudad y a la libertad de circulación, es lo que quiero hacer llegar al alcalde”.

¿Qué implica habilitar una zona para autocaravanas?

Las asociaciones consideran que lo ideal sería regular la zona, algo que “lleva un coste ínfimo”. La zona debe estar lo más cerca posible al casco urbano, aunque sin entorpecer el tráfico regular ni la vida de los vecinos, detallan. ¿Qué diferencias tiene una zona habilitada con respecto al parking de Salas Bajas, por ejemplo?

Según la normativa de campings en Castilla y León, estas áreas deben tener puntos ecológico-sanitarios, lo que implica un punto de agua y un desagüe. Esta arqueta de alcantarillado evitaría actitudes inadecuadas como echar vertidos donde no se debe y depositar correctamente las aguas grises y las negras. En la mayoría de áreas también hay una zona para el estacionamiento exclusivo para las autocaravanas, aunque no es un requisito excluyente.