El Defensor del Paciente recibe 76 denuncias en Salamanca por negligencias médico-sanitarias

En su memoria, la asociación refleja los 668 casos atendidos en la Comunidad a lo largo de 2019, de los que el mayor número se registró en Valladolid (181), provincia a la que siguen León (170) y Burgos (105). Por debajo del centenar se encuentran Salamanca (73), Ávila (42), Segovia (36), Palencia (27), Zamora (20) y Soria (14).

Los hospitales más denunciados ante El Defensor del Paciente se encuentran el Complejo Asistencial Universitario de León, los hospitales de Valladolid (primero el Clínico y a continuación el Río Hortega), el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el de Burgos.



En cuanto a las materias por las que se presentan reclamaciones y denuncias están la cirugía general, la lista de espera, traumatología, ginecología y obstetricia y las urgencias.



La asociación, en un comunicado, ha señalado que el curso ha estado marcado por el conflicto generado a raíz del "desfase" de 9.000 pacientes más en la lista de espera estructural sin ser reconocidos, "lo cual ha puesto en tela de juicio los sistemas de registro".



El Defensor del Paciente ha señalado que las explicaciones de Sacyl se han basado en que los datos no son falsos sino "incompletos". No obstante, ha añadido, el Plan Estratégico de Reducción de Listas de Espera (Perycles) ha cosechado buenos resultados y se mantendrá con mejoras pese a que dejó de estar vigente a finales de 2019.



La asociación ha recordado que así se lo comunicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la reunión que mantuvo con ella en noviembre pasado, en la que abordaron otros temas como el problema de recursos humanos en Atención Primaria y hospitalaria.



Plan rural "interesante"



De la misma forma, se abordaron cuestiones referidas a la sanidad rural y la dificultad de algunos municipios para ofrecer una asistencia de calidad por la falta de especialistas y enfermeros en los consultorios rurales. Al respecto, ha explicado El Defensor del Paciente, la consejera le trasladó que, partiendo del problema importante de financiación que adolece el Sacyl, su objetivo principal son las personas y que su mandato se centrará en potenciar la Atención Primaria mediante unidades de diagnóstico rápido para que sea resolutiva y descongestione las Urgencias.



En cuanto a las listas de espera, ha explicado que la consejera también transmitió que quiere potenciar la creación de comités en relación a casos oncológicos, ya que es una medida de unificar y atender al paciente en equipo multidisciplinar.



Por otra parte, en cuanto a las denominadas "peonadas" como forma de solucionar las demoras quirúrgicas, tanto la consejera como los representantes de la asociación coincidieron en que son "perversas" como concepto porque por la mañana se deja de hacer lo que luego se hace por la tarde.



En cuanto al plan marco de atención sanitaria en el ámbito rural, El Defensor del Paciente considera que, aunque puede ser un tanto complejo de comprender, resulta "bastante interesante" pues se pretende impulsar consultas de alta resolución para evitar que las personas que, por ejemplo, viven a 50 kilómetros, no hagan cinco viajes a la semana.



Para concluir, la asociación ha puntualizado que Castilla y León continúa con el problema de la falta de unidades de daño cerebral, ya que el único centro hospitalario existente es el Benito Menni, en Valladolid. "No es de recibo que los enfermos se tengan a Madrid o Barcelona para recibir tratamiento", ha asegurado.