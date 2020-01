Cómo limpiar los pulmones de nicotina y alquitrán de forma natural

Alrededor de cinco millones de personas en todo el mundo sufren las consecuencias del tabaco, una sustancia que es la principal causa de cáncer de diversos tipos: laringe, esófago, boca, pulmón, colon e hígado, entre otros.

Los pulmones de un fumador reciben el humo del tabaco, que contiene más de 4.000 sustancias químicas. Si consideramos que de todas esas sustancias, por lo menos 250 son nocivas para la salud, tanto si has sido fumador activo como pasivo, te interesará saber cómo limpiar los pulmones del humo.

Tanto si eres fumador como si no lo eres, el aire que respiras no termina de estar limpio, siempre hay partículas contaminantes que pueden afectar a nuestro organismo.

Los pulmones de un fumador requerirán más remedios para limpiarse, pero es bueno que todo el mundo se preocupe (en la medida de lo posible) de eliminar las pequeñas sustancias que se puedan ir acumulando en bronquios y alvéolos. Si no lo hacemos, según informa el diario El Español, estas pueden ser las consecuencias:

- Poca capacidad pulmonar al inhalar

- Menor resistencia física

- Pérdida del aliento al realizar actividad física

- Incapacidad de respirar correctamente

- Cansancio crónico

- Aumento de la probabilidad de contraer enfermedades respiratorias

La limpieza de los pulmones reducirá la mucosidad en el pecho, lo que garantiza una mejora en la calidad de vida.

Uno de los componentes del tabaco es la nicotina, una sustancia muy adictiva que, en grandes dosis, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el flujo sanguíneo, pudiendo ocasionar enfermedades cardiovasculares. Por ello, tal y como explican en el diario El Español, hay remedios caseros para deshacerte de la nicotina y de todas las toxinas que se hayan acumulado en tus pulmones:

- Hidrátate bien: tanto si eres fumador como si has conseguido dejarlo, es importante beber mucha agua para limpiar pulmones y mejorar tu respiración. Además, el agua ayudará a tu organismo a eliminar toxinas a través de la orina y el sudor.

- Cuida tu alimentación: el exceso de grasa que se acumula en tu abdomen puede elevar el diafragma, apretando la caja torácica y reduciendo la capacidad pulmonar. Por eso es esencial comer muchas frutas y verduras y pocos alimentos procesados ricos en grasas y azúcares.

- Realiza ejercicio habitualmente: alrededor de 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado 5 días a la semana será suficiente para fortalecer tus pulmones y aumentar la capacidad respiratoria. Esto es beneficioso para cualquier persona, pero es fundamental para los pulmones que han sido fumadores.

- Evita la contaminación: puesto que es otro de los enemigos de nuestra salud pulmonar, si puedes elegir, opta por respirar aire puro. Los gases tóxicos, las partículas de metales pesadas y otras sustancias en suspensión van perjudicando poco a poco el aparato respiratorio y favorecen la aparición de infecciones. Es muy importante tenerlo en cuenta y vivir en zonas donde no se acumulen tantas sustancias químicas en el aire. No hagas ejercicio en lugares con tráfico. Al practicar deporte, los pulmones se ensanchan y respiramos más profundamente, por ello no conviene tomar aire tóxico de las zonas demasiado contaminadas.

- Purifica el aire de tu hogar y ventila bien cada día todas las estancias, pues se acumulan tóxicos procedentes de los productos de limpieza y de algunos materiales de construcción.

- Usa baños de vapor: este remedio ayuda a depurar la mucosidad en el pecho. Nada mejor que hacer baños de vapor con eucalipto durante 15 minutos antes de acostarse.

El jengibre también es un buen limpiador natural y antibacteriano y lo puedes tomar en forma de infusión, como el tomillo, el hinojo, la ortiga, el regaliz, el gordolobo y la bromelina. Otras infusiones que pueden ayudarte a limpiar pulmones son el té de aguja de pino y el té de romero.

Seamos o no fumadores, es importante mantener limpios nuestros pulmones de forma natural, y nada mejor que hacerlo a través de la alimentación.

Las vitaminas C y E son fundamentales para esta tarea, por eso es importante introducir cítricos en nuestra dieta. También ayudan a eliminar los radicales libres que pueden dar lugar a una congestión pulmonar. Así, algunos de los alimentos más efectivos para limpiar tus pulmones son:

- Pomelo rosa: es un cítrico con un gran poder antioxidante, además de ser un potente depurativo de la sangre.

- Orégano: es una hierba aromática deliciosa que podrás incluir en muchas recetas pero, aparte de su increíble sabor, tiene otras muchas propiedades para la salud. Ayuda a disminuir las dificultades respiratorias y a eliminar el exceso de toxinas acumuladas.

- Ajo y cebolla: ambos contienen sustancias sulfurosas que ayudan a mantener nuestros pulmones limpios. Además, sus beneficios aumentan cuando los consumes crudos. Ayuda a mantener tus pulmones limpios y regenera el tejido y las células de estos órganos. Ayuda a reducir la ansiedad en caso de que estés dejando de fumar, disminuye el estrés y elimina las ganas de consumir cigarrillos.

- Avena: para ayudarte a dejar de fumar, es aconsejable que introduzcas la avena en tu dieta, reducirás el número de cigarrillos que fumas diariamente.

- Pimienta de cayena o pimienta roja: sirve para tratar las secuelas del tabaco sobre los pulmones gracias a su efecto antioxidante y preventivo. Asimismo, también puede ayudarte cuando tengas ansiedad.